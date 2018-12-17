4 تريليونات دولار حجم تجارة السلع في الصين خلال 11 شهرا

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن التجارة الخارجية للصين شهدت نموا سريعا في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 27.88 تريليون يوان "حوالي 4 تريليونات دولار" خلال الـ11 شهرا الأولى من هذا العام.

وذكرت الوزارة - في تقرير نشرته اليوم - أن الصادرات زات بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.9 تريليون يوان "2.15 تريليون دولار" في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما نمت الواردات بنسبة 14.6% لتصل إلى 12.96 تريليون يوان "1.85 تريليون دولار"، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.96 تريليون يوان "281 مليار دولار".

وأضافت الوزارة أن الاقتصاد الصينى يشهد حاليا العديد من الظروف المواتية للحفاظ على نمو متوسط الارتفاع والتحرك نحو مستوى متوسط إلى مرتفع، ما يضع أساسا صلبا لتنمية التجارة الخارجية.

وتابعت أن أساسيات التنمية الاقتصادية في الصين ظلت ثابتة وإيجابية خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر 2018، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في الصين زيادة بنسبة 6.7% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، ما يعد أعلى من هدف الحكومة البالغ 6.5%.