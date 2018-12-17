13 جريحا جراء انفجار قنبلة يدوية خارج ملهى ليلي في كولومبيا

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن 13 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خارج ملهى ليلي في كولومبيا في وقت متأخر من يوم الأحد عندما ألقيت قنبلة يدوية على حشد من مشجعي كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ال هيرالدو" إن الضحايا كانوا يحتفلون في بلدة مونتيلبانو بشمال البلاد بعد أن فاز فريقهم جونيور بارانكيا بالدوري الكولومبي عندما تعرضوا لهجوم.

ولم يتضح بعد من ألقى القنبلة.

ومن جانبها أكدت ساندرا ديفيا، حاكمة مقاطعة قرطبة، وقوع الانفجار على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وشهدت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف، والذي تم ربطه إلى حد كبير بمهربي المخدرات والمتمردين السابقين الذين يقاتلون من أجل فرض سيطرتهم.