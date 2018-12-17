استقالة مسؤول أسترالي بسبب مزاعم تورطه في فضيحة جنسية

أجبر مسؤول استرالي على الاستقالة من منصبه اليوم الاثنين، بعد أن نشرت مجلة مزاعم بأنه استخدم موقعا للتعارف للعثور على نساء شابات خلال رحلة عمل في الخارج.

واستقال أندرو برود من منصبه كمساعد وزير لنائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك بعد أن زعمت مجلة "نيوأيديا" أن عضو البرلمان، المتزوج، استخدم موقعا للمواعدة لمقابلة فتيات شابات خلال رحلة عمل.

وقال ماكورماك في بيان "نظرا لطبيعة الادعاءات المقدمة فانه من المناسب أن يستقيل برود".

وكان برود قد عين في المنصب في سبتمبر الماضي.

وجاء في التقرير الذي نشرته المجلة اليوم الاثنين نقلا عن امرأة زعمت أن برود تناول العشاء معها في مطعم في هونج كونج في شهر نوفمبر الماضي بعد أن تواصل معها عبر أحد مواقع التعارف على الانترنت.

وينتمي كل من برود وماكورماك إلى الحزب الوطني، الذي يعد شريكا في الائتلاف الحاكم المحافظ.