القوات العراقية تعثر على 5 أوكار وأسلحة لداعش في كركوك

عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، على 5 أوكار ونفق وأسلحة خفيفة تابعة لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابية في محافظة كركوك العراقية.

وذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، أن قوات الشرطة ضمن عمليات محافظة كركوك أجرت عمليات تفتيش في عدة مناطق وقرى، الأمر الذي أسفر عن العثور على 5 أوكار ونفق تابع للتنظيم الإرهابي.

وأوضح البيان أن الأوكار تحتوي على درع وأسلحة وبدلة عسكرية وعتاد خفيف، ونفق بطول 4 أمتار وعمق 1,5 متر، مشيرًا إلى أن القوة دمرت الأوكار والنفق وسلمت الأسلحة والمعدات إلى الجهات الرسمية لاتخاذ ما يلزم.

وفي سياق أخر، أعلنت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين العراقية، القبض على إرهابي تابع لداعش، وعددا من الأسلحة الثقيلة والخفيفة أثناء عملية تفتيش شمال تكريت.