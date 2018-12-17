العفو الدولية توثق مقتل 3641 شخصا خلال اشتباكات منذ 2016 بنيجيريا

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، سقوط أكثر من 3641 قتيلا خلال اشتباكات وقعت بين مزارعين ورعاة ماشية منذ عام 2016 في نيجيريا.

وقالت المنظمة - في تقرير أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "إنه تم توثيق مقتل أكثر من 3641 شخصا خلال اشتباكات وقعت في نيجيريا بين مزارعين ورعاة ماشية"، لافتة إلى أن التقرير يوثق تصاعدا في أعمال العنف يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات التي تجري في فبراير 2019.

وأضاف البيان أن تقاعس السلطات النيجيرية عن التحقيق في الاشتباكات الطائفية ومحاكمة الجناة أدى إلى تصعيد دام في الصراع بين المزارعين ورعاة الماشية عبر البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية وتشريد آلاف آخرين.