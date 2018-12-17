«العدل الأوروبية» تلزم بولندا بتعليق قانون يخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا بالبلاد

قضت محكمة العدل الأوروبية بإلزام السلطات البولندية بأن تعلق بشكل فوري قانونا يخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا في البلاد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الإثنين، أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد طلبت بالفعل من السلطات البولندية، من خلال إصدارها حكمًا مؤقتًا في أكتوبر الماضي، بأن توقف الإصلاح القضائي في المحكمة العليا بالبلاد وأن تعيد القضاة الذين أحيلوا مجبرين إلى التقاعد مبكراً إلى مناصبهم.

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن المحكمة دعمت اليوم هذا الحكم، وأكدت أن تعليق هذا القانون البولندي كان له ما يبرره.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون ينص على تخفيض عمر القضاة بالمحكمة العليا من 70 إلى 65 سنة، ما أجبر 20 من القضاة على الخروج من الخدمة.