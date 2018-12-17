كندا تحصل على حق الوصول الدبلوماسي لمواطن كندى ثان معتقل في الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسؤولون كنديون، أمس الأحد، إنهم حصلوا على حق الوصول الدبلوماسي للمواطن الكندي الثاني الذي اعتقلته الصين الأسبوع الماضي بشبهة "تعريض الأمن القومي للخطر".

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الكندية: "اليوم، مُنحت كندا حق الوصول القنصلي إلى مايكل سبافور".

وأضاف البيان أن سفير كندا لدى الصين جون ماكالوم التقى مع رجل الأعمال الكندي.

وذكر البيان: "يواصل المسؤولون القنصليون الكنديون تقديم الخدمات القنصلية له (سبافور) وأسرته وسيواصلون البحث عن مزيد من سبل الوصول إلى السيد سبافور".

وكان سبافور قد اعتقل قرب الحدود مع كوريا الشمالية، حسبما أعلن لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس.

وتزايدت حدة التوتر بين الصين وكندا الأسبوع الماضي بعد أن أكدت بكين أن سبافور والمواطن المعتقل الثاني، الدبلوماسي السابق مايكل كوفرينج، يخضعان للتحقيق بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر.