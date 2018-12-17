الرئيس العراقي يدعو المجتمع الدولي لدعم بلاده في حربه ضد الإرهاب

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية دعم المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب، والمساهمة الجادة في البناء والإعمار ومساعدة النازحين والمتضررين.

وذكر بيان رئاسي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن صالح شدد - خلال لقائه وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة ديفيد ماكليستر - على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن العراق يتطلع إلى بناء علاقات طيبة ومتينة مع الاتحاد الأوروبي تستند على الانفتاح والحوار والتعاون البناء بما يحقق المصالح المشتركة.

من جانبهم، جدد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي موقفهم الداعم للعراق في المجالات الأمنية والسياسية والعمرانية والإنسانية، مؤكدين "اهتمام دولهم بتطوير علاقات التعاون والعمل المشترك مع العراق".