مشاورات لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا في جنيف غدا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن من المنتظر أن يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، مشاورات غدا الثلاثاء في جنيف حول جهود التوصل إلى حل سياسي للصراع في سورية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء سيدور بشكل خاص حول تشكيل لجنة دستورية.

كان ممثلو الحكومة والمعارضة السورية قرروا، بناء على حث من روسيا، تشكيل مثل هذه اللجنة وذلك خلال اجتماعهم في منتجع سوتشي الروسي، وسيناط إلى هذه اللجنة تقديم مقترحات بشأن إجراء تعديلات في الدستور السوري.

غير أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يحاول أن يكون له أكبر قدر ممكن من النفوذ داخل اللجنة.

وكانت مصادر دبلوماسية روسية ذكرت خلال الأسابيع الماضية أن هناك تقدما تم إحرازه في تشكيل قائمة المشاركين في اللجنة.

ومن المنتظر أن تعمل اللجنة رسميا تحت إشراف الأمم المتحدة.