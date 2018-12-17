السجن لرجل اغتصب ربيبته 900 مرة في جنوب إفريقيا

اتهم رجل من محافظة "كوازولو ناتال" بجنوب إفريقيا باغتصاب ربيبته "10 سنوات" 900 مرة وسيمضي فترة موسم الأعياد خلف القضبان تمهيدا للنظر في قضيته خلال شهر.

وذكر موقع "نيوز 24" الإخباري في جنوب إفريقيا أنه تم حجب اسم الرجل "43 عاما" عندما ظهر أمام محكمة الأسرة في "فيرولام" هذا الأسبوع في القضية التي تم تداولها مؤخرا وذلك لجمع المزيد من أقوال الشهود، وعلى ضوء أن سكان المنطقة ضربوه "علقة" ساخنة إثر تكشف فضيحة الاغتصاب وكانت أم الطفلة قد توفيت قبل 5 سنوات.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم دأب على اغتصاب ابنة زوجته خلال الفترة من عام 2013 – 2018، واتهم بالاغتصاب والإغواء الجنسي للأطفال وعرض مواد إباحية متعلقة بالأطفال إلى جانب اتهامات أخرى خاصة بالإيذاء الجسدي.