حارس أمن أربعيني يغتصب طفلة في الثالثة من عمرها في الهند

ذكرت مصادر من الشرطة ومسئولون، اليوم الاثنين، أن طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ترقد الآن في حالة حرجة، بعد أن اغتصبها حارس أمن في العاصمة الهندية.

وقال قائد شرطة المنطقة أنتو ألفونس، إن حارس الأمن المشتبه به -40 عاما- يعيش في نفس المنطقة التي تعيش بها الطفلة بجنوب غرب دلهي.

وأوضح مسئول آخر في الشرطة أن الطفلة "عُثر عليها في المنطقة وهي فاقدة للوعي وكانت تنزف بغزارة إثر الاعتداء عليها بعد ظهر يوم الاحد. وقد تم نقلها إلى مستشفى محلي حيث خضعت لجراحة".

وأضاف أن "السكان المحليين قاموا بضرب الحارس الذي تم إلقاء القبض عليه فيما بعد" مشيراً إلى أنه تم تسجيل حالة اغتصاب بموجب قانون حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، والتي من الممكن أن تصل العقوبة بموجبها على المشتبه به إلى الإعدام".

ووقعت الجريمة يوم الأحد، الذي يصادف الذكرى السنوية السادسة لحادث اغتصاب طالبة في حافلة بنيودلهي، وهو ما أدى إلى تنظيم احتجاجات كبرى وفرض قوانين أكثر صرامة.