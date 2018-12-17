سول وبوجوتا تتفقان على تعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات

صرحت وزيرة الخارجية في كوريا الجنوبية ، كانج كيونج هوا ، بأنها اتفقت خلال لقائها نظيرها الكولومبي كارلوس هولمز تروخيلو، على تعزيز العلاقات بين سول وبوجوتا عبر المحادثات.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - حسب وكالة أنباء "يونهاب"، بأن الجانبين أكدا خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والبنية التحتية والاستثمار، فضلا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت كانج، إلى أن كولومبيا قامت بإرسال قوات لمساعدة سول أبان الحرب الكورية "1950-1953".. مضيفة أن كولومبيا شريك بلادها في اتفاقية التجارة الحرة، معربة عن أملها في إقامة شراكات أقوى بين البلدين، ليس على مستوى العلاقات الثنائية بينهما فقط، وإنما أيضا على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن جانبه، أبدى وزير الخارجية الكولومبي تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع سول في مختلف المجالات.