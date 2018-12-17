سكك حديد فرنسا تقرر صرف منحة استثنائية لموظفيها

قال جيوم بيبي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف"، إنه سيتم صرف منحة استثنائية لنحو 100 ألف موظف بالشركة خلال مرتب ديسمبر الجاري.

وأضاف بيبي - في تصريح أورده راديو "أوروبا 1" اليوم الاثنين - أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز القوة الشرائية وذلك من خلال حصول الموظفين على منحة مالية إضافية إلى جانب راتب شهر ديسمبر الجاري، موضحا أن هذه المنحة ستتراوح قيمتها ما بين 200 و400 يورو للموظفين.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة أنه من المتوقع أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 30 مليون يورو هذا العام 2018، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه المنحة، سيستفيد الموظفون من قرار الإعفاءات من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن العمل الإضافي.

وكان "بيبي" قد أعلن في 9 أبريل الماضي أن إضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة الفرنسية المثقلة أصلا بالديون خسائر بنحو "100 مليون يورو"، وأن كلفة الإضراب تبلغ 20 مليون يورو يوميا للشركة.