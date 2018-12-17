لجنة وزارية بالكنيست الإسرائيلي تصادق على وجود بؤر استيطانية في الضفة الغربية

صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست الإسرائيلي على وجود 66 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم الاثنين -"إن البؤر الاستيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، التي كانت تشكل عقبة قانونية لحكومة الاحتلال، التي استغلت الأحداث الأخيرة لتمكينها من هذه البؤر الاستيطانية، وسيتم رفع المخرجات للكنيست للتصويت على تشريعها".

وأشار بريجية إلى أن من بين هذه البؤر، سيدي بوعز، ونتيف هتيفوت، وتقوع "د"، في محافظة بيت لحم، مؤكدا أن ما يجري يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، خصوصا أن هذه الأراضي فيها كوشان طابو عثماني، وسيتم التصدي لهذا القرار العنصري قانونيا، وميدانيا.

يذكر أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، كانت قد صادقت أمس أيضا على مشروع قانون طرحه حزب "البيت اليهودي" يهدف إلى تمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من طرد عائلات فلسطينية من مكان سكناها في الضفة الغربية، بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية مسلحة.