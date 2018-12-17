صندوق النقد الدولي: الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين تؤثر بالفعل على الاستثمار في آسيا

قال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي: "إن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تؤثر بالفعل على الاستثمار والثقة بالأعمال التجارية في قارة آسيا".

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأثنين عن مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي تشانجيونج ري توقعه بأن يقوم الصندوق بتخفيض توقعات النمو العالمي في شهر يناير المقبل..مضيفا : أن اليابان وكوريا الجنوبية من الممكن لهما أن تتأثرا أكثر من أي دول أخرى بالحرب التجارية وذلك لاعتمادهما على التصدير إلى الصين..مشيرا إلى أن "النمو العالمي سيشهد تباطؤا أكثر مما توقعنا في أكتوبر".

وأوضحت القناة أن صندوق النقد الدولي ، آخذاً في الحسبان التداعيات المحتملة للحرب التجارية الصينية الأمريكية ، فإنه خفّض من توقعاته للنمو العالمي في أكتوبر الماضي إلى 3.7% لعاميّ 2018 و2019 مقابل 3.9% في يوليو الفائت.

وتوقع النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في آسيا خلال العام المقبل إلى 5.4% مقابل 5.6% العام الجاري.