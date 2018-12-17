أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة "كي نت" الكويتية، محمد العثمان، إن الشركة قامت بتنفيذ 307.4 مليون عملية دفع الكتروني بقيمة 17.8 مليار دينار كويتي، خلال عام 2018، بنسبة نمو قدرها 17% مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف العثمان، اليوم الأحد، في كلمته خلال الجمعية العمومية للشركة لسنتها المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2018، أن الشركة واصلت هذه السنة تحقيق أرقام قياسية، حيث بلغ معدل الدفع الالكتروني عبر الوسائل المختلفة سواء نقاط البيع أو الصراف الآلي أو الإنترنت معدل 1.5 مليار دينار (نحو 4.9 مليار دولار) شهريا.

وذكر أن الشركة قامت بانتهاء السنة المالية 2018 بتشغيل ما يزيد عن 63 ألف جهاز نقطة بيع، في حين بلغ حجم العمليات المنجزة من خلال اجهزة نقاط البيع حوالي 199.3 مليون عملية بقيمة بقيمة 9.7 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار)، بمعدل نمو 17% عن العام السابق.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بتشغيل وإدارة ما يزيد عن 798 جهاز صراف آلي في السوق الكويتي، مبينا أنها قامت في 2018 بتشغيل ما يقارب 71.4 مليون عملية سحب آلي عبر أجهزة الصراف الآلي، بلغ قيمتها ما يقارب 6.7 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار).

وعن الدفع الالكتروني عبر الانترنت، قال العثمان إن نسبة النمو فيها بلغت 41.6% عن العام الماضي، حيث أصبح عدد التجار والمواقع الإلكترونية التي تقبل بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بـ"كي نت" نحو 1463 موقعا إلكترونيا.