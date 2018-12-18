توقيع اتفاقية بين اليمن والكويت في مجال الإغاثة

وقع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب، اليوم الاثنين، الاتفاقية الأساسية مع مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن محمود المسباح.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية، بأن الاتفاقية الأساسية بين وزارة التخطيط والجمعية الكويتية التي تم توقيعها تقضي بمباشرة الجمعية الكويتية للإغاثة مهام عملها في عدن والشروع في تنفيذ مشاريعها وبرامجها في عدد من القطاعات والمجالات الإنسانية والتنموية بمختلف المحافظات اليمنية.

من جهته، قال مدير الجمعية الكويتية، المسباح، إنه بتوجيهات من وزارة الخارجية الكويتية وقعت الجمعية الكويتية الاتفاقية مع وزارة التخطيط اليمنية، وذلك تأكيدًا لدعم الكويت لليمن وتعزيز دور الرقابة ومزيد من الشفافية في تنفيذ مشاريع الجمعية داخل اليمن.