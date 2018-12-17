الحكومة الألمانية تطالب بالالتزام بالهدنة في اليمن

طالبت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، بالالتزام بالهدنة في اليمن والتي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي، وذلك بعد تجدد المعارك بمدينة الحديدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في مؤتمر الحكومة ببرلين، إن المساعي الدبلوماسية أحرزت خطوة أولى مهمة بهذا الصدد، مضيفًا أنه "يتعين مواصلة عملية التفاهم .. هذا أمر حاسم لبناء الثقة".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه لا يمكن حل النزاع في اليمن إلا بالطرق السياسية.

يذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين كانوا قد اتفقوا خلال محادثات سلام في السويد الخميس الماضي، على هدنة في مدينة الحديدة الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية، إلا أن المعارك لا تزال مستمرة هناك.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الهدنة في الحديدة اختبار لكافة الأطراف "بشأن ما إذا كانت هناك إرادة جيدة متوفرة تجاه إحلال السلام".