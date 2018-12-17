وزير الخارجية الكويتي: 35 مليار دولار حجم استثمارتنا في ألمانيا

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أن حجم الاستثمارات الكويتية في القطاعين الحكومي والخاص في ألمانيا يصل إلى خمسة وثلاثين مليار دولار أمريكي.

وقال الصباح خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس أمس الأحد، إن "المباحثات الثنائية تناولت مختلف المواضيع الرامية إلى تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل المكانة التي تتمتع بها ألمانيا كأهم شريك اقتصادي للكويت".

وأضاف الصباح "تم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الإتحادية الصديقة، بشأن تطوير الشراكة في المجال الإنساني، من خلال بحث آليات التمويل للعمل الإنساني، ووسائل جعل المساعدات الإنسانية الدولية أكثر فعالية وكفاءة، وسبل حماية بيئة العمل الإنساني".

وحول الشأن الإقليمي والدولي، قال "أجرينا مباحثات مستفيضة عكست تطابقا كبيرا في وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية والسياسية والجهود المشتركة الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".