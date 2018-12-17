وزير الخارجية الألماني في العراق: يجب الحيلولة دون تقوية شوكة «داعش» مجددا

عقب عام على الانتصار العسكري للقوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش، تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للعراق بمزيد من المساعدة في إعادة الإعمار.

وقال ماس عقب وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، إن ألمانيا ستواصل دعمها للمواطنين في العراق "بصفتها صديقا وشريكا موثوقا به"، مضيفًا: "تم كسر إرهاب داعش. الآن يتعين الحيلولة دون تقوية شوكته في الخفاء مجددا تحت أية ظروف، لتجنب مخاطر الإرهاب في العراق والمنطقة وأوروبا أيضا".

ووصل الوزير ظهر اليوم إلى العاصمة بغداد على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الألماني. ومن المقرر أن يجري ماس محادثات في العاصمة بغداد مع الحكومة العراقية الجديدة، التي تولت مهام منصبها في نهاية أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا دعمت مكافحة تنظيم داعش عبر توريد أسلحة وتدريبات عسكرية وطلعات جوية بطائرات استطلاع. وتعتزم الحكومة الألمانية الآن المساعدة في إعادة إعمار العراق.

يذكر أن تنظيم داعش سيطر عام 2014على مناطق واسعة من العراق، من بينها مدينة الموصل شمالي البلاد.