اجتماع بالجامعة العربية لمراجعة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان

تستضيف جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، اجتماع الخبراء الحكوميين لدولها الأعضاء لمراجعة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح أمس الأحد، إن الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الـ (44) وهي دورة "اليوبيل الذهبي".

وأوضحت أن الهدف من الاجتماع إدخال ما ورد من الدول الأعضاء من ملاحظات على مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تمهيدًا لرفع المسودة النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الـ 45، للنظر في اعتمادها ومن ثم رفع الموضوع إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وعلى مستوى القمة.