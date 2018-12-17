أمريكا تهاجم الصين خلال جلسة بمنظمة التجارة العالمية

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، جلسة بمنظمة التجارة العالمية مخصصة لمناقشة سياستها التجارية للهجوم على الصين، اليوم الاثنين.

وينصب التركيز على الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في إطار مراجعة منظمة التجارة الدورية للدول الأعضاء، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن الرسوم العقابية التي تفرضها.

قال السفير الأمريكي لدى المنظمة دانيس شيا خلال جلسة المراجعة إن بلاده ليست حمائية، ولكنها تدافع فقط على نفسها أمام دول مثل الصين.

وأضاف: "أفعال الصين غير متوائمة مع التوجه الذي يعتمد على الانفتاح والسوق الذي تتبعه الدول الأخرى بالمنظمة، كما أنها تناقض المبادئ الأساسية للمنظمة واتفاقياتها"، قائلا إنه من ناحية أخرى، تفرض أمريكا رسوما أقل مقارنة ببقية شركائها التجاريين.

وأوضح أن بكين تساعد بصورة غير نزيهة صناعاتها من خلال إيجاد طاقة صناعية مبالغ فيها، مع التمييز ضد الشركات الأجنبية من خلال إجبارها على مشاركة الخبرة التكنولوجية مع الصين.

لم يشر السفير إلى الرسوم الأمريكية التي تم فرضها على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، كعقاب لبكين على مازعم من ممارساتها التجارية غير النزيهة مثل سرقة الملكية الفكرية والضغط من أجل مشاركة المعرفة التكنولوجية.