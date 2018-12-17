برميل النفط العالمي يهبط دون حاجز 50 دولارا متأثرا بارتفاع المخزون الأمريكي

هبطت أسعار النفط دون حاجز 50 دولارا للبرميل خلال تعاملات منتصف اليوم الإثنين، في مستهل تداولات الأسبوع، بسوق نيويورك وسط حالة من الطمأنينة بشأن المعروض من الخام، لاسيما عقب الإعلان عن ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط تسليم يناير، بمقدار 1.21 دولار بما نسبته 2.36 في المائة مسجلة مستوى 49.99 دولار للبرميل، وهى المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر البرميل دون حاجز 50 دولارا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للبنزين بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى مستوى 1.471 دولار للجالون.