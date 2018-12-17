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رئيس وزراء فرنسا يتوقع عجزا بالميزانية يتجاوز الحد المقبول بالاتحاد الأوروبي

باريس (رويترز)
نشر فى : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 4:01 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 4:01 ص

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن عجز الميزانية سيتجاوز على الأرجح حد الثلاثة بالمئة من‭‭ ‬‬ إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي متوقعا أن يسجل نحو 3.2 بالمئة العام المقبل.

ومن المتوقع أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعدما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنازلات لمحتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق من ديسمبر مما تسبب في عجز بالميزانية قدره عشرة مليارات يورو (11.30 مليار دولار).

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مقابلة مع صحيفة ليزيكو.

وفي مسعى لتهدئة محتجي حركة ”السترات الصفراء“، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضا ضريبيا لمعظم المتقاعدين.

وقبل إعلانه، كانت التوقعات تشير إلى عجز في الميزانية بنسبة 2.8 بالمئة في 2019.


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