بدء أعمال منتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي الخامس

ترأس أحمد أويحيي الوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائري ونظيره الكوري الجنوبي لي ناك-يون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي.

يأتي ذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي إلى الجزائر التي بدأت أمس وتستمر حتى غد الثلاثاء، وتأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين اللذين يربطهما إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع في 2006.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وكوريا الجنوبية وصلت في عام 2017 إلى 3ر2 مليار دولار تتضمن 700 مليون دولار من الصادرات الجزائرية و6ر1 مليار دولار من الصادرات الكورية الجنوبية.