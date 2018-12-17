الانفجار القوي بمطعم في اليابان ربما يكون ناجما عن تسرب غازي

قالت وسائل إعلام يابانية محلية اليوم الاثنين، إن الانفجار القوي الذي وقع في مطعم بشمالي البلاد وأسفر عن إصابة عشرات الاشخاص ربما يكون ناجما عن تسرب غازي .

وأصيب حوالى 42 شخصا في الانفجار الذى وقع في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، في مطعم وحانة على الطراز الياباني بمدينة سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الشمالية.

واسفر الانفجار عن تدمير المبنى الخشبي المكون من طابقين، والذي يضم أيضا شركة عقارية وعيادة، بالكامل.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول بسلامة الغاز، زار الموقع، قوله إن هناك خزانات من غاز البروبان خارج المطعم والشركة العقارية وأن أنابيب الغاز تضررت جراء الانفجار.

وحطمت قوة الانفجار نوافذ المنازل والمطاعم المجاورة، وفقا لما ذكرته كيودو.