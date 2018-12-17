مقتل 9 أشخاص في تفجير سيارة ملغومة بمدينة سورية قرب الحدود التركية

قال شهود ومصادر بالمعارضة المسلحة إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم أمس الأحد، عندما انفجرت سيارة ملغومة في سوق للخضر في مدينة عفرين بشمال غرب سوريا في أحدث هجوم من نوعه في بلدات تسيطر عليها جماعات من المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا.

وأضافوا أن سيارة كانت متوقفة قرب السوق المزدحمة في المدينة انفجرت، وذلك بعد أيام فقط من وقوع تفجيرات مماثلة في مناطق مزدحمة بالمدنيين في بلدات أعزاز والراعي والباب الواقعة قرب الحدود مع تركيا وتسيطر عليها قوات مدعومة من الأتراك.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء الماضي، إن الجيش سيشن خلال الأيام المقبلة عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها بلاده امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يصنفه الغرب على أنه جماعة إرهابية ويشن تمردا مسلحا منذ 30 سنة في تركيا.