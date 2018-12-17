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سول: تحققنا من تعطيل بعض نقاط الحراسة الكورية الشمالية وعدم استخدامها عسكريا

سول- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 12:07 م | آخر تحديث : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 12:07 م

أكد الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، هدم وتعطيل بعض نقاط الحراسة الكورية الشمالية من خلال التحقق ميدانيا الأسبوع الماضي والتحليل اللاحق.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن "سو أوك" مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة قوله: "وزارة الدفاع والهيئة أكدتا أن نقاط الحراسة الكورية الشمالية التي تخضع لاتفاق السحب، لا يمكنها القيام بأي مهام مراقبة، وقد حققنا هدف تعطيلها".

وقال سو: "في الختام أكد الجانبان، من خلال التحقق في الموقع، أنهما نفذا بإخلاص اتفاقية سحب نقاط الحراسة على أساس اتفاق 19 سبتمبر العسكري"، مضيفا: "مع الحفاظ على الوضع الأمني القوي، فإن جيشنا سوف يدعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية عن نتائج أعمالها في يوم 12 ديسمبر للتحقق من هدم 10 نقاط حراسة كورية شمالية في المنطقة المنزوعة السلاح، وقام الجيش الشمالي أيضا بأعمال التحقق في نفس اليوم.

يذكر أن الكوريتين وافقتا مبدئيا على هدم 11 نقطة حراسة لكل منهما كجزء من الجهود للحد من التوترات العسكرية وبناء الثقة بينهما، إلا أنهما قررتا فيما بعد الإبقاء على نقطة حراسة واحدة لكل منهما في ضوء قيمتها التاريخية.

ووقعت الكوريتان على الاتفاق العسكري بعد القمة الثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في بيونج يانج ، ويشمل الاتفاق العسكري سلسلة من تدابير بناء الثقة وتحديد الأسلحة التقليدية.

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