الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يسعى لفصل كاتب مناهض للإسلام والأجانب

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تعتزم قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المحاولة مجددا إخراج الكاتب المثير للجدل وصاحب الأفكار المعادية للإسلام تيلو زارتسين من الحزب.

وقال الأمين العام للحزب لارس كلينجبايل اليوم الاثنين إن نظريات زاراتسين لا تتوافق مع مبادئ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مضيفا أن زاراتسين يتسبب للحزب في "إضرار كبير".

وعقب ثماني سنوات من إصدار كتابه المثير للجدل "ألمانيا تلغي نفسها"، أصدر زاراتسين في أغسطس الماضي كتابه الجديد "استيلاء عدواني، كيف يعوق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع"، والذي اعتبرته الكثير من الجهات معاديا للأجانب.

ورفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيان من قبل المواقف المطروحة في الكتاب.