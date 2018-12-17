رتفاع عدد ركاب شركة كاثاي باسيفيك للطيران خلال الشهر الماضي

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أعلنت شركة كاثاي باسيفيك للطيران في هونج كونج اليوم الاثنين ارتفاع عدد الركاب الذين قامت بنقلهم خلال شهر نوفمبر الماضي .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عدد الركاب بلغ 2.88 مليون راكب الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 1.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الشركة إن معدل عامل الحمولة بالنسبة للراكب تراجع بنسبة 0.3% ليصل إلى 83.3%، كما انخفض المعدل بالنسبة للبضائع بنسبة 1.5% ليصل إلى 70.1%.

وتوقعت الشركة انتعاش حركة الركاب خلال موسم أعياد الميلاد.

وأشارت الشركة إلىأنها تتوقع أن تواجه عدم استقرار في الطلب على الشحن خلال الأشهر المقبلة بسبب عوامل جيوسياسية من المحتمل أن تؤثر على التجارة العالمية.