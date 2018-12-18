ماي: البرلمان سيصوت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي منتصف يناير

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، إن البرلمان سيصوت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف يناير المقبل.

وقالت ماي لمجلس العموم البريطاني إن الخمسة أيام التي خصصت لمناقشة الاتفاق، والتي تم تعليقها الأسبوع الماضي في أعقاب ثلاثة أيام كاملة في البرلمان، ستستأنف في الأسبوع الذي يبدأ في 7 يناير، ثم سيتم إجراء "التصويت المهم" عليه في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير.

ويشعر العديد من المشرعين في حزب المحافظين بقيادة ماي أو في أحزاب المعارضة بالغضب بسبب قيامها بإرجاء التصويت الذي كان مقررا الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة، واعتزامها إجراء التصويت قبل 10 أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

واعترفت ماي الأسبوع الماضي أنها ستواجه هزيمة ساحقة إذا سمحت بالمضي قدما في إجراء التصويت.