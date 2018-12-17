«ماي» تطلع «العموم البريطاني» على مستجدات مباحثاتها مع الأوروبيين بشأن اتفاق الخروج

من المتوقع أن تتلقى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ردة فعل عدائية، اليوم الاثنين، عندما تطلع النواب على مستجدات مباحثاتها مع القادة الأوروبيين بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تطلع ماي مجلس العموم البريطاني على نتائج اجتماعها مع القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي، عندما توجهت لبروكسل للسعي للحصول على امتيازات من أجل مساعدتها على إقناع النواب بقبول بالاتفاق.

وتحذر ماي في مقتطفات مسبقة من خطابها المقرر النواب من دعم الدعوات المطالبة بإجراء استفتاء على نتائج مفاوضات الخروج.

وتقول ماي " دعونا لا نخسر إيمان الشعب البريطاني من خلال إجراء استفتاء ثان" وذلك في إشارة إلى الاستفتاء الذي أجرى عام 2016، واختار خلاله 52% من الناخبين الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتضيف ماي" إجراء تصويت آخر سوف يكون بمثابة ضرر لا يمكن إصلاحه لنزاهة سياستنا، لأنه سوف يخبر الملايين الذين وثقوا في ديمقراطيتنا أنه لا يتم تطبيق ديمقراطيتنا".