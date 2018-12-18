اتفاق شراكة بين رجال الأعمال الموريتانيين والمغاربة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت موريتانيا والمغرب، اليوم الاثنين، في نواكشوط اتفاق شراكة بين هيئتي رجال الاعمال في البلدين.

وتم التوقيع خلال أول منتدى مشترك لرجال الأعمال المغاربة والموريتانيين الذي بدأت فعاليته اليوم.

ووقع الاتفاق رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زيد العابدين الشيخ أحمد، ونظيره المغربي صلاح الدين مزوار.

ويهدف اتفاق الشراكة لتعزيز التعاون بين الهيئتين، وتطوير مستوى الشراكة بين رجال الأعمال بين البلدين، بما ينعكس على التبادل الاقتصادي بين موريتانيا و المغرب.

ويشارك في أعمال المنتدى أكثر من 300 شركة موريتانية ووفد يضم 85 رجل أعمال مغربي.