شركة الطيران الإندونيسية تستعين بشركة هولندية فى البحث عن ضحايا طائرتها المنكوبة

أعلنت شركة طيران"ليون إير" الأندونيسية اليوم الإثنين أنها بصدد الاستعانة بشركة هولندية للقيام بعملية بحث تتكلف ملايين الدولارات، فى محاولة للعثور على الصندوق الأسود الثاني ومفقودين فى حادث تحطم طائرة تابعة لها فى أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة"جاكرتا بوست" الأندونيسية اليوم عن بيان صادر عن الشركة:"إن عملية البحث سوف تتركز على أحدث النتائج الخاصة بتحطم الطائرة... حيث يعمل فريق البحث على مدى عشرة أيام متتالية خلال شهر ديسمبر".

ووفقا للبيان، قالت شركة"ليون إير" إنها خصصت 38 مليار روبية (حوالي 3.6مليون دولار) للاستعانة بشركة هولندية لمواصلة عملية البحث عن باقي الضحايا، بعد تلقيها طلبات من عائلاتهم بهذا الصدد.

كانت الطائرة "بوينج 737" ماكس" قد اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بثلاث عشرة دقيقة من مطار سوكارنو - هاتا الدولي بجاكرتا فى 29 أكتوبر الماضي، وتحطمت في المياه قبالة الساحل الشمالى لجزيرة جاوا بأندونيسيا، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها بما فيهم الطاقم وعددهم 189 شخصا، بحسب الصحيفة.

وأوقفت السلطات مهمة تحديد هوية الضحايا الشهر الماضى، بعد التعرف على هويات 125 جثة رسميا.