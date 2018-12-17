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توقعات بتراجع عدد الطلبات الأولية للجوء لألمانيا إلى 166 ألف طلب

ألمانيا - د ب أ
نشر فى : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 12:28 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 12:28 ص

أشارت توقعات الحكومة الألمانية، إلى أن مجموع عدد الطلبات الأولية للجوء سيصل في العام الحالي إلى 166 ألف طلب، حسبما صرح المتحدث باسم الداخلية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس الأحد.

وبذلك تتراجع أعداد هذه الطلبات مقارنة بعام 2017، الذي وصل فيه مجموع هذه الطلبات إلى 198 ألف و317 طلبا.

وكانت إحصائيات اللجوء الشهرية، أوضحت منذ بعض الوقت أن الحكومة ستظل ملتزمة بالحد الأدنى للمهاجرين، والذي يتراوح بين 180 إلى 220 ألف شخص، والذي كان قد تم الاتفاق عليه في معاهدة الائتلاف الحكومي.

ووفقا لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس، بلغ عدد الأطفال الذين ولدوا للاجئين في ألمانيا نحو 30 ألف طفل تقل أعمارهم عن عام، وكان تم تسجيلهم في طلبات اللجوء الأولية كما حدث مع والديهم.


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