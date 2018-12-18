السلطات اليمنية: ضبط 13 سفينة إيرانية دخلت المياه الإقليمية خلال الثلاث السنوات الماضية

أكد وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين أن الجهات المختصة ضبطت 13 سفينة إيرانية خلال الثلاث السنوات الماضية بعدما دخلت المياه اليمنية، مشيرا إلى أن منها 9 سفن تم ضبطها في أرخبيل سقطرى والأخريات في مناطق مختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال كلمته في ندوة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تدخل السفن الإيرانية في المياه اليمنية وأثرها السلبي على نشاط الصيادين والقطاع السمكي والملاحة البحرية في المياه اليمنية والإقليمية نظمتها وزارة الثروة السمكية اليمنية بالتنسيق مع هيئة المصائد البحرية وجامعة عدن.

وأضاف وزير الثروة السمكية اليمني، أن تلك السفن التي تم ضبطها هي من أصل 43 سفينة دخلت المياه اليمنية بطريقة غير مشروعة ومارست أنشطة ممنوعة مختلفة خلال عام 2016، كما ضبطت الحكومة الشرعية سفنا محملة بالسلاح لأكثر من مرة وهي في طريقها لميلشيا الحوثي الانقلابية وسفنًا أخرى تمارس أنشطة ممنوعة تحت غطاء الصيد.