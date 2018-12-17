وزير الخارجية العراقي: نتطلع لمشاركة ألمانيا في إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، تطلع بلاده لمشاركة ألمانيا بفاعلية عالية في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن الحكيم تأكيده - خلال لقائه اليوم الاثنين بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اهتمام العراق بالعلاقات مع ألمانيا وضرورة تطويرها، مثمناً الدور المهم الذي لعبته ألمانيا بدعمها للعراق في مواجهة الإرهاب، وكذلك الدعم المتميز من قبل ألمانيا في المحافل الدولية.

من جانبه، أعرب الوزير هايكو ماس عن أمله بمزيد من التطور في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ولاسيما في مجال الطاقة والمشاريع التي تخص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مع الدعم الكامل للعراق وحكومته بما يضمن وحدة العراق وأمنه وسيادته.