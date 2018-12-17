وزير الخارجية التونسي يبحث مع سفير الإمارات العلاقات الثنائية

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي، اليوم الإثنين، مع سفير دولة الإمارات العربية بتونس راشد المنصوري، سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والتعاون المشترك.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية أن اللقاء تناول متابعة نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى أبوظبي يوم 11 ديسمبر الجاري، التي كانت تمثل تأكيدا قويا على حرص البلدين على استغلال كل الفرص المتوفرة لتوطيد وتعميق علاقات التعاون الثنائي وخاصة في مجال تنمية الاستثمارات وتطوير المبادلات التجارية.

كما استعرض اللقاء نتائج اللقاءات التي أجراها الوزير مع عدد من المسؤولين الإماراتيين خلال الزيارة.