متمردون يستهدفون مخزنا للجنة الانتخابات في الكونغو

قال عدد من المسئولين في الكونغو، أمس الأحد، إن متمردين حاولوا الهجوم على مخزن تستخدمه اللجنة الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أسبوع من إجراء الانتخابات.

وذكرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان، أن مجموعة متمردة مجهولة استهدفت المخزن الواقع في مدينة بيني في إقليم نورث كيفو شرقي البلاد.

وأفاد جان بيير كالامبا المتحدث باسم اللجنة، بأن المجموعة حاولت مهاجمة المخزن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لكن الشرطة وقوات الأمن أحبطت الهجوم.

وتم إحراق أحد مخازن اللجنة في العاصمة كينشاسا، في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن تدمير 8000 آلة تصويت ومعدات خاصة بالانتخابات.