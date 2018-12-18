كاتب ألماني معاد للإسلام يرد على محاولة طرده من الحزب الاشتراكي

اتسم رد فعل الكاتب الألماني المعادي للإسلام تيلو زاراتسين، بالهدوء على محاولة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مجددا إخراجه من الحزب.

في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة، غدًا الثلاثاء، قال وزير المالية السابق في ولاية برلين إن قرار قيادة الحزب هو " جزء من صراع سلطة داخلي على المسار المستقبلي للحزب".

وأضاف مؤلف كتاب "استيلاء عدواني، كيف يعوق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع" أنه لم يُفاجأ بقرار قيادة الحزب وذكر أنه ينتظر في هدوء " ما سينسبه مجلس إدارة الحزب لي"، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحق الاستعانة بمحام وسلوك الطريق القانوني.

وصرح زاراتسين لصحيفة أخرى بالقول:" أعرف أنني لم أخالف في كتابي الجديد /استيلاء عدواني/ أي مبادئ اشتراكية ديمقراطية، كما أن هذا الأمر يسري أيضا على منشوراتي السابقة".

وأضاف زاراتسين انه يتعامل مع حقائق يبني عليها حجه، ولفت إلى أنه عضو في الحزب الاشتراكي منذ 45 عاما وأن مواقفه السياسية الأساسية " لم يطرأ عليها أي تتغير خلال هذه الأعوام الخمسة والأربعين"، وذكر أنه علم بقرار مجلس إدارة الحزب من وسائل الإعلام.