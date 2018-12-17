مستشار النمسا: مصرمن أهم شركائنا في إفريقيا والشرق الأسط

أعرب المستشار النمساوي سباستيان كورتز،عن تقديره وتقدير بلاده لجهود الإصلاح الإقتصادي الجارية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا على قناعته بأن هناك الكثير من الطاقات الكامنة التي يمكن أن تتعاون النمسا بشأنها في مصر وهناك اهتمامات مشتركة بين البدلدين في هذ الصدد.

وقال المستشار النمساوي في مؤتمر صحفي مشترك والرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مباحثاتهما اليوم الاثنين، إن هناك أكثر من 600 شركة نمساوية تعمل في مصر، لافتا الى أن مصر تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لبلاده في أفريقيا والشرق الأوسط.

ورحب المستشار النمساوي بالرئيس السيسي، معربا عن سعادته للقاء الرئيس، حيث تم تبادل الرؤى بينهما إذاء العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ونوه إلى انه التقى الرئيس السيسي أربع مرات في القاهرة ونيويورك.

وأضاف المستشار كورتز، أنه تم اليوم التوقيع على عشر مذكرات تفاهم في مجالات متعددة كالتعليم والبحوث والتقنية والتبادل العلمي.

ووجه المستشار النمساوي الشكر للرئيس السيسي على التعاون إزاء مكافحة الهجرة غير الشرعية ، فمصر تؤكد أن أحدا من اللاجئين لن يخرج من مصر إلى اوروبا.