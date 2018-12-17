تحالف استراتيجي بين «الفاو» وجامعة الدول العربية للقضاء على الجوع في المنطقة

وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وجامعة الدول العربية، اليوم، برنامجاً بقيمة 500 ألف دولار لتعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية، بحسب بيان من الفاو في القاهرة.

ويُبرز البرنامج التزام الطرفين بالعمل معاً مع دول المنطقة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة بحلول عام 2030.

ويأتي هذا الاتفاق بين المنظمتين في وقت تتزايد فيه من جديد معدلات الجوع وسوء التغذية، بما يؤثر على 40.2 مليون شخص في المنطقة، وتزيد النزاعات والصدمات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية من حدة هذه المشكلة، حيث تؤثر على الإنتاج والوصول إلى الموارد الرئيسية.

ويعتبر هذا الأمر تراجعاً عن التحسن الثابت الذي حدث قبل عام 2010 عندما كانت معدلات الإنتاج الغذائي أعلى ونقص التغذية وآثاره السلبية أقل.

وقال السيد عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثل المنظمة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "نتيجة لهذا الوضع، هناك حاجة لبذل الجهود الآن لمواجهة التدهور في حالة الأمن الغذائي والتغذوي في المنطقة من جهة وبناء شراكات يمكنها تعزيز قدرة الدول على مكافحة الجوع في السنوات القادمة من ناحية أخرى".

وخلال حفل التوقيع في المكتب الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في القاهرة وصف السيد ولد أحمد الاتفاق، والذي يعتبر امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، بأنه "محطة بارزة" ستساعد في دفع الجهود المشتركة لبناء منطقة خالية من الجوع.

وقال إن: "الغذاء والزراعة مهمان في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وليس فقط الهدف الثاني. ويمكن أن يتحول الالتزام التاريخي بأجندة 2030 إلى واقع إذا عملنا معاً. وتعني أهداف الأجندة المترابطة أن على اللاعبين التعاون وتبادل المعرفة فيما بينهم".

بدورها قالت ندى العجيزي مديرة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية: "إن دعم القضاء على الجوع في إطار الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يحصل على دعم قوي من جامعة الدول العربية وأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط، وقد تجلى هذا الدعم في تشكيل لجنة فرعية لإنهاء الجوع في المنطقة العربية".

وفي كلمة في مراسم التوقيع، أكدت العجيزي أن الشراكة مع الفاو ستعزز المناصرة وحوار السياسات بين دول المنطقة كما ستقوي التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بدعم سياسي من الجامعة العربية.

ويهدف البرنامج الذي وقع اليوم إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية ودعم حوار السياسات على المستوى الإقليمي وإجراء الدراسات المعيارية أو التشخيصية في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجيات يمكنها المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي المستدام والنمو الزراعي الشامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

ويمثل البرنامج فرصة لحكومات المنطقة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المتوازنة والزراعة المستدامة من خلال الجهود التشاركية، بما يمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وتتشارك الفاو وجامعة الدول العربية الرؤية بأن تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة يتطلب نهجاً شاملاً وكلياً، وتعمل المنظمتان في مشاريع وسياسات تهدف إلى القضاء على الجوع وكافة أشكال سوء التغذية.

وكانت جميع الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة قد أقرت أهداف التنمية المستدامة عام 2015 وحددت عام 2030 كموعد نهائي لتحقيق هذه الأهداف السبعة عشر التي تغطي مشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية.