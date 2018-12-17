مصرع شخصين في صربيا إثر موجة طقس بارد تضرب منطقة البلقان

أفاد التليفزيون الرسمي في صربيا، اليوم الاثنين، بمصرع شخصين اثنين جراء موجة الطقس البارد التي ضربت منطقة البلقان وأدت إلى تعطيل حركة المرور وانقطاع الكهرباء، فضلا عن إغلاق المدارس في بعض المناطق.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن التليفزيون الرسمي لصربيا أنه تم العثور اليوم على جثة رجل - يبلغ من العمر 48 عاما - بين الثلوج في قرية شمالي البلاد، مضيفة أنه تم العثور - في وقت لاحق - على جثة رجل آخر (61 عامًا) لقي حتفه بسبب الطقس البارد في بلدة "سيد" شمال غربي البلاد.

وفي وسط صربيا، انقطع التيار الكهربائي عن عدة قرى، كما دعت السلطات الصربية المواطنين إلى توخي الحذر في الشوارع والحدائق العامة من سقوط أفرع الأشجار بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وفي البوسنة والهرسك، أغلقت المدارس أبوابها لمدة يومين في بلديتي "كونييتش" و"جابلانيكا" الكائنتين بوسط البلاد، بينما تم حظر الشاحنات والمركبات الثقيلة في الطرق المغطاة بالثلوج.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التعليم في رومانيا إغلاق المدارس بغرب وجنوب غرب البلاد غدا الثلاثاء وذلك بعد سقوط كثيف للثلوج على أجزاء من البلاد؛ ما تسبب في انقطاع الكهرباء وتأخر في حركة السفر، مضيفة أن بعض المدارس في غرب رومانيا قد أغلقت بالفعل أبوابها اليوم بسبب حدوث انقطاع للكهرباء.