سوريا: نبحث مع الجانب الروسي توسيع مرفأ طرطوس

أكدت الحكومة السورية، أمس الأحد، أنها تعمل مع روسيا على توسيع ميناء طرطوس الذي تستخدمه البحرية الروسية كقاعدة عسكرية لها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير النقل السوري، علي حمود، خلال كلمته بجلسة مجلس الشعب السوري وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن وزارة النقل السورية تبحث مع الجانب الروسي توسيع مرفأ طرطوس ليتسع للحمولات الكبيرة وإقامة أرصفة ذات أعماق كبيرة.

ويحتضن ميناء طرطوس مركز التأمين المادي التقني للقوات البحرية الروسية منذ عام 1971 ، وفي 30 نوفمبر الماضي أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي الفريق البحري ألكسندر مويسييف أن روسيا تواصل العمل على تحديث قاعدتها البحرية في ميناء طرطوس السوري.