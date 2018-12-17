تجدد انفجار بركان جبل سوبوتان بوسط إندونيسيا

تجدد انفجار بركان جبل سوبوتان بوسط اندونيسيا، أمس الأحد، مرسلا كميات كبيرة من الأدخنة الساخنة واللافا إلى ارتفاع يزيد على نحو 24 ألف قدم في عنان السماء.

وذكرت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية، أن المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية الإندونيسية ،أوضح أن البركان - الواقع شمال جزيرة سالاويزي -انفجر اليوم مرتين ، مناشداالمواطنين ضرورة الابتعاد عن موقع البركان وارتداء الأقنعة حال سقوط أمطار مختلطة بالرماد البركاني.

ويعتبر بركان جبل سوبوتان واحدا من نحو 120 بركانا نشطا في إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون نسمة وتعتبر من أكثر دول العالم عرضة للبراكين والزلازل نظرا لوقوعها في منطقة " الحزام الناري " بالمحيط الهادي .