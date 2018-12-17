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استطلاعات تظهر ارتفاع شعبية الرئيس الأرجنتيني ماكري

بوينس آيرس - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 12:20 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

ارتفعت نسب شعبية الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، في ديسمبر الجاري إلى 39 % مقارنة بـ 32 % في الشهر الماضي والتي تعد الأسوأ خلال العام الجاري، وفق ما ذكرته صحيفة "لا ناسيون" نقلا عن استطلاع رأي أجرته مؤسسة "بولياركيا كونسولتوريس".

وانخفض معدل عدم الرضا عن ماكري من 65 % في الشهر الماضي إلى 59 % في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر، مع هامش خطأ 2ر3 نقطة مئوية بالزيادة أو النقصان، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.

ونقلت صحيفة "لا ناسيون" عن أليخاندرو كاتربيرج ،مدير مؤسسة بولياركيا ،قوله إن تحسّن المناخ الاجتماعي وانعقاد دورة ناجحة لقمة مجموعة العشرين، واستقرار العملة وتباطؤ معدل التضخم، وغيرها من الأحداث ساعد على تحسين شعبية ماكري.

وأضافت صحيفة "لا ناسيون" أن الاقتصاد كان المشكلة الرئيسية في البلاد وفقا لـ 44 % من المشاركين في استطلاع ديسمبر، بينما أشار 22 % من المشاركين إلى أن المشكلة الرئيسية سياسية ومؤسسية.


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