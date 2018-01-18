أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، عن تنظيم مؤتمر دولي للجامعات الأجنبية المصنفة عالميًّا، وذلك يوم الخميس الموافق الأول من فبراير القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة رؤساء هذه الجامعات، وكذا الجامعات التي قامت بفتح فروع لها بدول أخرى، والدول صاحبة التجربة في إنشاء فروع لجامعات أجنبية على أراضيها.

ومن المقرر، أن يشهد فعاليات هذا المؤتمر الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور حسام الملاحي مساعد الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عماد حجازي رئيس صندوق العلوم والتكنولوجيا، والدكتور ياسر رفعت أمين المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية والدولية بمصر.