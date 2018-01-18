قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر «حكاية وطن»، الذي بدأت أولى فعالياته اليوم، بدعوة الحضور للوقوف؛ تحية للشعب المصري، يعطي الأمل في الغد.



وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاصمة»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مع الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، مساء الأربعاء، أن المنهج الذي يتبعه الرئيس السيسي هو البناء للمستقبل، موضحًا: «الرئيس يبني للمستقبل ولا ينظر للماضي، وهناك إنجازات كثيرة تحققت على أرض الواقع، ومردود تلك الإنجازات إيجابي جدًا لكل المواطنين سواء في انخفاض معدل البطالة أو ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي».



وتابع: «إحساس الشعب بأن رئيسه يشعر بمعاناته، أمر في غاية الأهمية، والسيسي يثق في قدرات المواطن المصري ويشعر أزماته ويؤمن بأهمية الخروج منها، عن طريق العمل وإقامة المشروعات، وذلك اتضح الفترة الأخيرة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة بداية العام الماضي، وأظهرت مردودًا إيجابيًا نهاية العام»، مستطردًا أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع في سعر الدولار، خاصة بعد أن درات عجلة الإنتاج بقوة.



وانطلقت مساء الأربعاء، فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينعقد على مدار 3 أيام، ويتضمن تقديم عرضًا شاملًا للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، والتحديات التي تواجه الدولة، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.



