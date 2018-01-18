«ترامب» يكذب تصريحات «نتنياهو» بشأن السفارة الأمريكية

نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، ما تردد عن نقل سفارة بلاده فى إسرائيل إلى القدس المحتلة خلال عام، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق، بأنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد، ما دفع «نتنياهو»، للتراجع عن تصريحاته.

وردا على سؤال حول تصريح «نتنياهو»، قال «ترامب» فى مقابلة جرت فى المكتب البيضاوى مع وكالة «رويترز» إن: «ذلك ليس صحيحا، فى غضون عام واحد؟ إننا نتحدث عن سيناريوهات مختلفة، أقصد أنه من الواضح أن هذا الإجراء سيتطلب وقتا، ولا ننظر إلى هذه الطريقة هكذا».

وتابع: «ستكون سفارة جميلة لكن لن تتكلف 1.2 مليار دولار»، فى إشارة إلى ما يُقال إنها تكلفة السفارة الأمريكية الجديدة فى لندن.

إلى ذلك، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم، عن تصريحاته التى قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس فى غضون عام.

ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مسؤول فى مكتب «نتنياهو» قوله: «إن رئيس الوزراء يدرك أن بناء سفارة جديدة سيستغرق أعواما، لكنه يعتقد أن واشنطن تفكر فى إجراءات مؤقتة يمكن أن تؤدى إلى افتتاح السفارة أسرع من ذلك بكثير».

وفى 6 ديسمبر الماضى، أعلن «ترامب» اعتراف بلاده رسميا بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.