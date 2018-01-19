ماي تشيد بالاتفاقيات الموقعة مع فرنسا

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أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاتفاقات مع فرنسا حول الهجرة والطيران والأمن والثقافة، كدليل على أن العلاقات "ستواصل الازدهار" بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك أن بريطانيا ستقدم 45 مليون جنيه أسترليني، ما يعادل 61 مليون دولار، لمساعدة فرنسا في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا عبر المدن الساحلية على طول القناة الإنجليزية.

وأضافت ماي: "زيادة الاستثمارات التي اتفقنا عليها اليوم، سوف تجعل حدود المملكة المتحدة أكثر أمنا".

وقالت ماي إن بريطانيا وافقت على عدة إجراءات لمساعدة الجهود الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقية والمساهمة في تشكيل قوة استطلاع مشتركة قوامها 10 آلاف جندي.

وتشمل اتفاقات التعاون الأخرى التي وقعها البلدان اليوم، مجالات الفضاء والدفاع والطاقة.

وخلال الزيارة، قال ماكرون إن الاتفاق سيسمح "بتحسين الإدارة الفنية والتشغيلية لهذه الحدود المشتركة"، وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إطار التبادل الثقافي الأوسع على مدى السنوات الأربع المقبلة، رحبت ماي باتفاق فرنسا على إعارة قطعة النسيج الأثرية المعروفة باسم "نسيج بايو" التي يبلغ عمرها 950 عاما إلى بريطانيا، في عام 2022.

وقالت ماي إن الإعارة ستكون "الأولى على التراب البريطاني منذ أكثر من 900 عام".

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